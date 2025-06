Ha iniziato a parlare di Iran e politica io voglio solo giocare a calcio | l' imbarazzo di Weah per le frasi di Trump

Se desideri goderti il calcio e staccare la spina dalle tensioni geopolitiche, la Juventus ti invita a seguire la loro avventura al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Dopo una vittoria convincente contro l’Al-Ain, i bianconeri si preparano ad affrontare i campioni d’Africa del Wydad Casablanca in un match che promette emozioni forti. L’atmosfera è calda e l’attesa cresce: il calcio diventa il nostro linguaggio universale, capace di unire e far sognare.

La Juventus sul campo ha iniziato l'avventura al Mondiale per Club negli Stati Uniti con una netta vittoria per 5-0 contro l'Al-Ain e ora si prepara ad affrontare domenica 22 giugno i campioni d'Africa del Wydad Casablanca al Lincoln Financial Field di Philadelphia.

Weah e la visita a Trump: "È stato un po' strano quando ha iniziato a parlare di politica e di Iran" - La visita di Weah a Trump ha suscitato sorpresa, soprattutto quando il dialogo ha virato dalla passione per il calcio alle tematiche politiche e internazionali.

Tim Weah a The Athletic: "Trump? Ci hanno detto che dovevamo andare e non avevo scelta. Mi ha colto di sorpresa, davvero. È stato un po' strano. Quando ha iniziato a parlare di politica, dell'Iran e tutto il resto, è stato tipo: io voglio solo giocare a calcio"

Weah al The Athletic: 'Le parole di Trump? Mi ha sorpreso quando ha iniziato a parlare di Politica e Iran' - Ain, è stata ricevuta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'interno della Casa Bianca.