Ha 104 anni il medico più anziano d' Italia

A 104 anni, Leonardo Cappa è il medico più anziano d’Italia, un esempio di longevità e dedizione. Nato nel 1921 a Cap d'Ail, in Francia, e trasferitosi in Italia da bambino, ha attraversato un secolo di innovazioni e sfide nel mondo della medicina. Nonostante gli anni, la sua lucidità e passione per la vita sono sorprendenti. La storia di Leonardo ci insegna che l’età è solo un numero quando si vive con entusiasmo e impegno.

Leonardo Cappa ha 104 anni. È il medico più anziano d'Italia. È nato il 13 aprile del 1921 a Cap d'Ail, in Francia. A 5 anni si è trasferito in provincia di Cuneo. Da 2 anni, dopo un intervento al bacino, è ospite di una Rsa. È ancora perfettamente lucido. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ha 104 anni il medico più anziano d'Italia

In questa notizia si parla di: anni - medico - anziano - italia

Medico di famiglia a 72 anni: “Non smetto di lavorare, imparo ancora ogni giorno” - A 72 anni, il dottor Renato Capuzzo, medico di famiglia nella provincia di Padova, continua a dedicarsi con passione alla sua professione.

Una vita interamente dedicata alla medicina e ai suoi pazienti: il dottor Leonardo Cappa, classe 1920, ha compiuto 104 anni lo scorso 13 aprile. È lui il medico più anziano d'Italia, un esempio straordinario di dedizione, competenza e umanità. Vai su X

Howard Tucker, il dottore più anziano in attività al mondo, spiega le abitudini e le motivazioni che lo spingono a mantenere vitalità ed entusiasmo Vai su Facebook

Ha 104 anni il medico più anziano d'Italia; Leonardo Cappa, 104 anni, è il medico più anziano d'Italia: «Il segreto? Un bicchiere di vino di Alba e tenersi informati»; Il medico più anziano d’Italia è l’albese Leonardo Cappa.

I centoquattro anni del dottor Leonardo Cappa: è albese il medico più anziano d'Italia - E' stato anche medico di famiglia prima a Vezza d’Alba e quindi nella capitale delle Langhe. targatocn.it scrive

104 anni per Leonardo Cappa, il medico più anziano d’Italia - scientifiche e non manca mai un bicchiere di vino" E' il medico più anziano d'Italia ancora iscritto all'Ordine, il dottor Leonardo Cappa ha compiuto 104 anni: ... Lo riporta lavocedellisola.it