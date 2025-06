Gyokeres Juventus l’attaccante svedese è stato proposto anche al Real! Da Madrid è già arrivata la risposta | gli aggiornamenti

Viktor Gyokeres, l’attaccante svedese che scalpita per un grande salto, sarebbe stato proposto anche al Real Madrid, oltre alla Juventus. La risposta da Madrid è già arrivata, ma le trattative sono tutt’altro che concluse. Dalle ultime indiscrezioni emerge un quadro di mercato incerto e ricco di sorprese: cosa riserverà il futuro di Gyokeres? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti esclusivi.

Gyokeres Juventus, l’attaccante svedese è stato proposto anche al Real! Da Madrid è già arrivata la risposta all’offerta: tutti gli aggiornamenti. Direttamente dall’Inghilterra emergono novità per quanto riguarda il possibile futuro di Viktor Gyokeres, attaccante ormai in rotta con lo Sporting Lisbona e tra gli obiettivi principali del mercato Juventus. Stando a quanto riportato da The Athletic lo svedese sarebbe stato proposto anche al Real Madrid: i Blancos hanno però rifiutato l’offerta, dal momento che il giocatore costa troppo e non avrebbe il posto assicurato. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juventus, l’attaccante svedese è stato proposto anche al Real! Da Madrid è già arrivata la risposta: gli aggiornamenti

