Gyokeres Juve si muove Comolli | contatto diretto con l’entourage del bomber! La verità sulla richiesta dello Sporting Cifre e dettagli

Gyokeres Juve, si muove Comolli: contatto diretto! Le cifre dell’eventuale affare con lo Sporting e tutti gli aggiornamenti. Il mercato Juventus si muove concretamente per Viktor Gyokeres. Come riportato da Tuttosport, negli scorsi giorni dalla Continassa è partita una telefonata perlustrativa all’indirizzo dell’entourage per comprendere nel dettaglio quali siano le richieste dello Sporting per liberarlo. L’agente dello svedese, infatti, rivendica un accordo, non soltanto verbale, per lasciar partire il suo assistito in estate a fronte di un’offerta da almeno 60 milioni più bonus. Il club, dal canto suo, si è però impuntato e ne pretenderebbe almeno 80. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com