Güzide affronta una nuova nuova prova che la annienta e scomode verità del passato travolgono intere famiglie

Nel cuore di Tradimento, la serie turca di Canale 5, un nuovo capitolo si apre, portando con sé verità scomode e segreti sepolti nel passato. I protagonisti si trovano di fronte a scelte difficili, mentre le rivelazioni minacciano di sconvolgere le loro vite e le loro famiglie. La tensione cresce, i piani di vendetta si intensificano: cosa accadrà quando il passato tornerà a bussare alla porta? Scopriamolo insieme nelle puntate di oggi.

I l passato torna a bussare alla porta dei protagonisti di Tradimento, la serie turca di Canale 5. E oggi lo fa con segreti e piani di vendetta sia nella puntata in onda alle 14:10 che nell'appuntamento in prima serata alle 21:30. Tradimento, anticipazioni puntata di oggi 20 giugno, pomeriggio e sera. Trama episodi. Sezai (Ercan Kesal) viene finalmente dimesso dall'ospedale dopo l'infarto. I medici gli hanno prescritto una dieta rigorosa per prevenire futuri episodi cardiaci.