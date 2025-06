Gutierrez Juve | futuro a Torino per l’esterno del Girona? Il suo nome rimane nella lista dei desideri di Comolli ecco lo scenario

Il futuro di Miguel Gutierrez si accende sulla scena italiana: tra sogni e strategie, la Juventus punta deciso sull’esterno del Girona per consolidare la propria linea difensiva. La lista dei desideri di Comolli si anima con questo profilo promettente, pronto a fare il salto in bianconero. La sfida ora è convincere tutte le parti: sarà questa la svolta tanto attesa per il calciomercato estivo? Rimane da vedere se Gutierrez vestirà presto il grigio e bianco di Torino.

Gutierrez Juve: futuro in bianconero per l’esterno del Girona? La sua candidatura rimane nella lista dei desideri di Comolli, la situazione. Nella lista della spesa della Juve per rinforzare la squadra, la casella del terzino sinistro è cerchiata in rosso come priorità assoluta. Tra i vari profili monitorati dalla dirigenza, secondo il Corriere dello Sport, emerge con forza quello di Miguel Gutierrez, talentuoso laterale spagnolo del Girona, considerato uno dei giocatori più interessanti del suo ruolo nel panorama europeo. Il suo nome rappresenta la scelta della qualità tecnica, un profilo moderno per una Juve che vuole cambiare pelle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gutierrez Juve: futuro a Torino per l’esterno del Girona? Il suo nome rimane nella lista dei desideri di Comolli, ecco lo scenario

In questa notizia si parla di: juve - lista - esterno - girona

Lucca Juve, i bianconeri l’hanno messo in lista! Piace ad altri club italiani ma… Svelato il piano per arrivare all’attaccante - La Juventus ha messo nel mirino Lorenzo Lucca come possibile rinforzo in attacco, accostandolo a Victor Osimhen.

Clausola da 30 milioni, la Juventus dovrebbe riscattare Conceiçao Vai su Facebook

Juventus, tre acquisti per tornare competitivi: la lista dei nomi; Chi è Miguel Gutierrez del Girona: il talento nel mirino di Juventus e Napoli con una clausola pro Real Madrid; Gutierrez-Juventus, dalla Spagna: 35 milioni al Girona.

Juventus, tre acquisti per tornare competitivi: la lista dei nomi - Ain, Igor Tudor si è mostrato ottimista sul futuro della Juventus. Secondo ilbianconero.com

Gutierrez Juve (AS), ci siamo! Il terzino del Girona è vicinissimo all’approdo in bianconero: decisiva quest’offerta e il benestare di quel club. Tutti i dettagli della ... - Gutierrez Juve (AS): i bianconeri sono a un passo dall’accapparrarsi le prestazioni del terzino del Girona: tutti i dettagli Miguel Gutierrez è vicinissimo a diventare il primo colpo ufficiale del ... Da juventusnews24.com