Guterres ' diventare un rifugiato non è mai una scelta'

Diventare rifugiato non è mai una scelta: sfuggire a guerre, persecuzioni e ingiustizie è un atto di sopravvivenza. In occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ci invita a rispondere con solidarietà, coraggio e umanità. La vera sfida è superare le parole e mettere in pratica un impegno concreto per accogliere e proteggere chi cerca speranza e dignità.

"Diventare un rifugiato non è mai una scelta. Ma la scelta è sulla risposta da dare. Scegliamo solidarietà, coraggio e umanità": è questo il messaggio del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato. "La solidarietà deve andare oltre le parole", ha sottolineato Guterres. L' Onu stima che ogni minuto, 20 persone devono lasciarsi tutto alle spalle per sfuggire alla guerra, alla persecuzione o al terrore e incoraggia ad agire concretamente per sostenere coloro che sono costretti a fuggire. "I rifugiati non sono alla ricerca di carità, ma di opportunità, di un'opportunità per ricostruire le loro vite, contribuire alle loro comunità e vivere con dignità", afferma Guterres. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guterres, 'diventare un rifugiato non è mai una scelta'

In questa notizia si parla di: guterres - rifugiato - scelta - diventare

Diventare un rifugiato non è mai una scelta.; Guterres, 'diventare un rifugiato non è mai una scelta'; Guterres, 'diventare un rifugiato non è mai una scelta'.

Guterres, 'diventare un rifugiato non è mai una scelta' - "Diventare un rifugiato non è mai una scelta. ansa.it scrive

Onu: Boldrini, Guterres ottima scelta - la crisi dei rifugiati e la scelta che proprio in queste ore le Nazioni Unite stanno facendo sul successore di Ban Ki- Lo riporta notizie.tiscali.it