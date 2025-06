Guterres a Israele e Iran | date alla pace una possibilità

Il mondo guarda con apprensione al delicato equilibrio tra Iran e Israele, mentre Guterres fa appello alla responsabilità di tutte le parti coinvolte. L’ONU invita a porre da parte conflitti e rancori, offrendo alla pace una concreta possibilità di emergere. In momenti così critici, le decisioni prese possono tracciare il futuro delle nazioni e influenzare l’intera regione. È giunto il tempo di agire con saggezza e coraggio, perché...

Milano, 20 giu. (askanews) - Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres implora tutte le parti in causa di "dare una possibilità alla pace" nel conflitto Iran-Israele, avvertendo che la violenza potrebbe degenerare in qualcosa di incontrollabile. "Ci sono momenti in cui le scelte che ci si presentano non sono solo decisive, ma determinanti. Momenti in cui la direzione intrapresa plasmerà non solo il destino delle nazioni, ma potenzialmente anche il nostro futuro collettivo. Questo è uno di quei momenti. Alle parti in conflitto - le potenziali parti in conflitto - e al Consiglio di Sicurezza in quanto rappresentante della comunità internazionale, rivolgo un messaggio semplice e chiaro: date una possibilità alla pace", ha detto Guterres. 🔗 Leggi su Quotidiano.net