GUILT TRIPPIN | il nuovo singolo della star britannica del rap CENTRAL CEE

Solo pochi mesi dopo aver rivoluzionato il panorama del rap mondiale, Central Cee torna a sorprendere con il suo nuovo singolo "GUILT TRIPPIN," in collaborazione con SEXYY RED. Un brano irresistibile che cattura l’attenzione fin dal primo ascolto, accompagnato da un videoclip coinvolgente. Non perdere questa hit: scopri come il talento britannico continua a imporre la sua fama e a ridefinire i confini del genere.

" GUILT TRIPPIN ": il nuovo singolo della star britannica del rap CENTRAL CEE, qui in collaborazione con SEXYY RED. È uscito oggi, venerdì 20 giugno, " GUILT TRIPPIN " ( LINK ), il nuovo singolo della star britannica del rap CENTRAL CEE, qui in collaborazione con SEXYY RED. Il brano è accompagnato dal videoclip disponibile sulla pagina Youtube ufficiale dell'artista: LINK. Solo pochi mesi dopo aver rivoluzionato il panorama del rap mondiale con il suo acclamato album di debutto " CAN'T RUSH GREATNESS ", CENTRAL CEE torna oggi con " GUILT TRIPPIN ", suo primo singolo ufficiale da gennaio, che con un sound audace e una collaborazione a sorpresa, è pronto a diventare l'inno dell'estate.

