Guido Crosetto | Perché la Nato deve cambiare

Guido Crosetto solleva una questione cruciale: perché la NATO deve evolversi o addirittura cambiare rotta? Con un occhio rivolto alle dinamiche globali, il ministro evidenzia come il centro del potere si sia spostato e come il ruolo dell'Alleanza debba adattarsi ai nuovi equilibri mondiali. La domanda è: se la NATO nasceva per garantire pace e difesa, oggi può davvero rimanere ancorata a quei principi in un mondo in continua trasformazione?

" La Nato non ha più ragione di esistere. Una volta il centro del mondo era l'Oceano Atlantico, ora è il mondo". Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine di un convegno a Padova. "Una volta - ha aggiunto - Usa ed Europa erano il centro, ora c'è tutto il resto con cui va costruito un rapporto. Se la Nato nasce per garantire la pace e la mutua difesa o diventa un'organizzazione che si prende questo compito parlando con il Sud del mondo, diventa quindi qualcosa di profondamente diverso, oppure non raggiungeremo l'obiettivo di avere sicurezza all'interno di regole che valgano per tutti". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Guido Crosetto: "Perché la Nato deve cambiare"

In questa notizia si parla di: nato - guido - crosetto - deve

Guido Crosetto: Obiettivi di difesa Nato al 2035, piano in elaborazione - Guido Crosetto traccia una posizione chiara e strategica sul futuro della difesa italiana, evidenziando un piano ambizioso ma realistico: destinare il 3,5% del PIL alla difesa e l'1,5% alle capacità parallele entro il 2035.

"La Nato non ha più ragione di esistere. Una volta il centro del mondo era l'Oceano Atlantico, ora è il mondo". Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto secondo il quale "l'Onu conta come l'Europa, niente". #ANSA Vai su X

Crosetto e il forfait di M5s e Avs al pranzo Nato: “Irrispettosi e incivili: era un momento di responsabilità collettiva” ? L’articolo di Simone Canettieri Gli assenti hanno sempre torto. Lo fa capire il ministro della Difesa Guido Crosetto in questo colloquio, comme Vai su Facebook

Guido Crosetto: Perché la Nato deve cambiare | .it; Crosetto ne ha per tutti: La Nato non ha ragione di esistere, l'Ue e l'Onu ormai non contano più; Crosetto: La Nato non ha più ragione di esistere.

Crosetto: "Nato cambi in un mondo che è cambiato" - "Il centro del mondo non sono più Usa e Ue" e la Nato si deve adeguare al nuovo quadro geopolitico per svolgere ancora la sua funzione e mantenere la sua "ragione di esistere": è il monito lanci ... Scrive msn.com

Crosetto: "La Nato non ha più ragione di esistere, Onu e Ue ridimensionate" - Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine di un convegno a Padov ... Segnala tg24.sky.it