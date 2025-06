Guida al weekend della Notte Rosa gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia

Preparati a vivere un weekend indimenticabile tra Ferrara e la Romagna, dove la magia della 'Notte Rosa' apre le porte a un’estate esplosiva di eventi, musica e divertimento. È il momento di uscire, lasciarsi coinvolgere e festeggiare l’arrivo della stagione calda in compagnia di tante iniziative coinvolgenti. Scopri la nostra guida completa agli appuntamenti imperdibili e rendi questa festa la migliore di sempre!

Fedez e Olly alla Notte Rosa, annunciata la loro presenza sul palco dell'Rds Summer Festival - In attesa della magica Notte Rosa, il RDS Summer Festival svela i primi attesissimi ospiti. Sul palco di Rimini ci sarà il trionfatore di Sanremo, Olly, e il celebre Fedez, protagonisti indiscussi della musica italiana.

#NOTTEROSA 2025: HIT’S #SUMMER Dal 20 al 22 giugno la Romagna accende il ritmo dell’#estate Un centinaio di eventi già nel calendario costantemente work in progress Dal 20 al 22 giugno 2025, la Romagna si prepara a vivere la 20esima edizione de - facebook.com Vai su Facebook

FERRARA, NOTTE ROSA 2025: GLI EVENTI DEL WEEKEND 21 E 22 GIUGNO - LA CITTÀ SI PREPARA ANCHE PER SFERA EBBASTA AL FERRARA SUMMER FESTIVAL, PIANOESTENSE E PER L'ULTIMA SETTIMANA DI SINFONIE IN GIARDINO ... Riporta cronacacomune.it

