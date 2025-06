Tensione esplosiva tra sacerdoti a Rimini: oltre due anni di denunce, messe interrotte e accuse che scuotono la comunità. È uno scontro che va ben oltre le sacre mura, alimentato da sospetti e controversie senza fine. Ma cosa si nasconde dietro questa guerra silenziosa? Scopriamo insieme i dettagli di un conflitto che potrebbe avere ripercussioni ben più grandi di quanto si pensi.

Rimini, 20 giugno 2025 – Una guerra a colpi di denunce, che da oltre due anni vede contrapposti due sacerdoti appartenenti a una delle chiese cristiane di rito orientale della provincia di Rimini. Russian President Vladimir Putin meets with members of the Delovaya Rossiya (Business Russia) National Public Organisation and participants of the organisation's 20th Congress and Forum via video link at the Kremlin in Moscow, Russia May 13, 2025. SputnikAlexander KazakovPool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. Una vicenda nata in ambito religioso, che nel tempo ha assunto i contorni di una vera e propria battaglia legale, tra querele incrociate, tensioni durante la messa e l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it