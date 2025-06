Guerra sondaggio shock | Arruolarsi? Cosa rispondono gli italiani

Un recente sondaggio ha acceso i riflettori sulla volontà degli italiani di unirsi alle forze armate in caso di emergenza: il 44% si dichiara pronto a arruolarsi, dimostrando un senso di responsabilità e patriottismo. Questi dati sorprendenti, provenienti da un campione rappresentativo di 500 persone, mettono in luce come la solidarietà e il senso di appartenenza al Paese siano ancora saldi nella nostra società. Ma cosa ci dicono realmente queste percentuali?

Un recente sondaggio commissionato dal Ministero della Difesa e condotto dall’ Istituto Piepoli ha rivelato che il 44% degli italiani (quasi uno su due) sarebbe disposto a arruolarsi in caso di necessità, mostrando un forte senso di responsabilità nei confronti della difesa del Paese. I risultati di questa indagine, pubblicata oggi da Qn, sono emersi da un campione rappresentativo della popolazione italiana, comprendente 500 intervistati di età superiore ai 18 anni, sia maschi che femmine. Un Forte Legame con il Paese. Il sondaggio ha messo in luce un forte senso di identità nazionale tra gli italiani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra, sondaggio shock: “Arruolarsi?”. Cosa rispondono gli italiani

