La tensione tra Israele e Iran raggiunge un nuovo picco, con Tel Aviv che si prepara a una possibile escalation e Khamenei che minaccia di non permettere a Hezbollah di continuare a esistere. Gli occhi del mondo sono puntati su Donald Trump, che potrebbe decidere nelle prossime ore un intervento statunitense nel conflitto. La questione si fa sempre più incandescente: il futuro della regione è appeso a un filo.

Gli occhi del mondo sono puntati su Donald Trump. Israele attende “nelle prossime 24-48 ore” la decisione del presidente americano su un eventuale intervento Usa nel conflitto fra lo Stato ebraico e l’ Iran. “L’aspettativa è che si uniscano” nei raid “ma nessuno li sta forzando”, ha detto un funzionario israeliano. Secondo alcuni media americani Trump di fatto avrebbe già approvato i piani di attacco ma starebbe aspettando per vede se Teheran dovesse decidere di abbandonare i suoi progetti relativi al nucleare. Il tycoon ha smentito spiegando che nessuno “ha idea di cosa penso” sull’Iran. L’ultima chance. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Guerra Israele-Iran, Tel Aviv minaccia Khamenei: “Non può continuare a esistere”

