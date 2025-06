Guerra Israele-Iran missili nel sud dello Stato ebraico | colpito ufficio Microsoft

La tensione tra Israele e Iran si intensifica nel cuore del Medio Oriente, con missili e attacchi che scuotono la fragile stabilità regionale. L’incertezza cresce mentre i leader mondiali osservano attentamente, tra minacce e manovre diplomatiche, per evitare un’escalation devastante. La via diplomatica quindi, al momento, sembra l’unica speranza per fermare questa spirale di violenza e riportare la pace nella regione.

Rimane alta la tensione in Medioriente tra Israele e Iran. Gli occhi del mondo rimangono puntati su Donald Trump che prende tempo dopo aver ipotizzato l’ingresso in guerra da parte degli Stati Uniti. Intanto Tel Aviv prosegue i suoi raid su Teheran e minaccia la Guida suprema iraniana: “Un dittatore come Khamenei non può continuare ad esistere “, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. La via diplomatica quindi, al momento, sembra quella meno praticabile anche se venerdì a Ginevra sono in programma dei colloqui fra funzionari diplomatici di alto livello di Iran, Germania, Francia e Regno Unito. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Guerra Israele-Iran, missili nel sud dello Stato ebraico: colpito ufficio Microsoft

In questa notizia si parla di: guerra - israele - iran - missili

Israele, parenti ostaggi a Trump: “Netanyahu mente, ferma la guerra” - Il conflitto in Israele riemerge con urgenza, mentre i familiari di ostaggi si rivolgono a Trump, accusando Netanyahu di menzogne.

Guerra Israele-Iran settimo giorno | Missili dall'Iran colpiscono quattro zone d'Israele. Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme Vai su X

#TG2000 - Il conflitto tra Israele e Iran. Nuova notte di missili sulle capitali. Trump lancia un ultimatum di resa immediata e valuta l’attacco. La Guida Suprema iraniana, Khamenei: “La battaglia ha inizio”. #18giugno #Iran #Khamenei #Israele #Teheran #guerra Vai su Facebook

Israele - Iran, le news in diretta. Teheran: “Nessun negoziato fino a quando Israele ci attacca”; Guerra Israele Iran, Casa Bianca: “Trump deciderà se intervenire entro 2 settimane”; Guerra Israele-Iran settimo giorno | Missili dall'Iran colpiscono quattro zone d'Israele. Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme.

Guerra Israele-Iran, missile colpisce appartamenti e un ufficio Microsoft a Beer Sheva. Trump: deciderò se attaccare entro due settimane - Nyt, per gli 007 Usa Teheran è ancora indecisa sulla costruzione di bombe nucleari ... Si legge su ilsole24ore.com

Guerra Israele-Iran in diretta, Casa Bianca: “Teheran vicina a un’arma nucleare, Trump deciderà in due settimane” - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta nel settimo giorno di conflitto: gli aggiornamenti in tempo reale oggi, 19 giugno 2025 ... fanpage.it scrive