Guerra Iran Israele missili su Haifa Netanyahu Avanti anche senza Trump A Gaza è bagno di sangue

In un crescendo di tensione e violenza, Iran e Israele si affrontano con missili e distruzione, mentre Gaza diventa teatro di sanguinosi scontri. La regione vive giorni di crisi senza precedenti, dove ogni mossa rischia di spezzare equilibri già fragili. Mentre Netanyahu si muove con determinazione anche senza Trump, il rischio di escalation globale si fa sempre più concreto. La domanda che ci poniamo ora è: fino a dove si spingeranno queste ostilità?

Aumentano i crateri e la distruzione in Iran e Israele, che non fanno concessioni sul terreno e continuano a scambiarsi salve di micidiali missili con l'obiettivo di bucare le rispettive difese,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra Iran Israele, missili su Haifa. Netanyahu, «Avanti anche senza Trump». A Gaza è bagno di sangue

