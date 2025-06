Gubbio L’invito del professor Luca Gammaitoni | Una donazione alla scuola Radicchi è un gesto per l’intera umanità

bisogno di speranza e futuro. Con un semplice gesto, possiamo contribuire a formare le menti che plasmeranno il domani, dimostrando che anche un piccolo aiuto può fare la differenza in un mondo sempre più globale e interconnesso. Uniamoci dunque, perché ogni dono conta e ogni azione solidale è un passo verso un futuro migliore per tutti.

Un invito semplice, ma potente, quello lanciato dal professor Luca Gammaitoni, noto fisico e docente universitario, a sostegno della scuola Luigi Radicchi di Gubbio. Con un messaggio diffuso via social, Gammaitoni ha voluto sottolineare l’importanza di piccoli gesti solidali in grado di generare un impatto collettivo. “ Una donazione, anche modesta, per la scuola Luigi Radicchi di Gubbio è un gesto a favore dell’intera umanità. Quella che più ha bisogno è quella di cui abbiamo più bisogno ”, ha dichiarato il professore. Un pensiero che unisce attenzione per l’educazione, senso civico e responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Gubbio. L’invito del professor Luca Gammaitoni: “Una donazione alla scuola Radicchi è un gesto per l’intera umanità”

In questa notizia si parla di: gubbio - gammaitoni - scuola - radicchi

