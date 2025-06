Guardiola incantato da Reijnders | È veramente forte arriverà ad un livello top

In un clima di entusiasmo e aspettative alle stelle, Pep Guardiola si mostra incredibilmente impressionato da Reijnders, definendolo un talento destinato a raggiungere livelli top. La sua conferenza stampa trasmette fiducia e entusiasmo per il nuovo acquisto, che promette di portare freschezza e forza al centrocampo del Manchester City. Ora, tutti gli occhi sono puntati su Tijjani Reijnders, pronto a lasciare il segno nella nuova avventura inglese.

