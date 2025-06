Guardate come sono finita Giulia Salemi su una sedia a rotelle | la foto preoccupa poi la verità

Un’immagine che ha spezzato il cuore dei suoi fan: Giulia Salemi, protagonista di un momento difficile, è stata vista su una sedia a rotelle. La foto ha suscitato preoccupazione e domande, ma la stessa influencer ha poi chiarito l’accaduto. Un episodio inaspettato che ci ricorda come anche le star siano vulnerabili e affrontino sfide personali. Scopriamo insieme cosa è successo realmente a Giulia e come sta affrontando questa difficile prova.

Momento da dimenticare per Giulia Salemi, vittima di un problema di salute inaspettato e improvviso. La ragazza si è fatta vedere nelle scorse ore su una sedia a rotelle, infatti la foto è stata immediatamente postata nelle sue storie Instagram generando una certa apprensione nei suoi numerosi follower. Giulia Salemi ha subito fatto capire cosa le è capitato, infatti ha dovuto utilizzare una sedia a rotelle per qualcosa che è successo durante un programma televisivo. I telespettatori non si aspettavano che si fosse fatta male così tanto, ma in realtà l’ incidente è stato decisamente doloroso per lei. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

