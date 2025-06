Guardalà rivela | Vlahovic è entrato in maniera inaccettabile ha capito questa cosa Kolo Muani e Conceicao? Per Tudor sono importanti ma il loro futuro…

Nel mondo del calcio, ogni scelta può fare la differenza. Guardalà di Sky analizza con attenzione le recenti mosse della Juventus, focalizzandosi su Kolo Muani, Conceicao e Vlahovic. Tra impressioni, valutazioni e future strategie, emerge un quadro chiaro e coinvolgente che potrebbe influenzare il destino bianconero. Scopriamo insieme cosa pensa l’esperto e come queste decisioni plasmeranno il cammino della Vecchia Signora.

Guardalà, inviato di Sky sulla Juventus, ha parlato così di Kolo Muani, Conceicao e Vlahovic dopo l'esordio al Mondiale per Club. Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, l'inviato Giovanni Guardalà si è espresso così su tre singoli bianconeri dopo l'esordio al Mondiale per Club contro l'Al Ain: Kolo Muani, Conceicao e Vlahovic. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. PAROLE – «30 milioni per Conceicao la Juve ritiene che siano troppi. Si tratterà col Porto, a 20 milioni per la Juve si può fare. Lui e Kolo Muani per Tudor sono due pedine importanti. La volontà del francese è rimanere alla Juve, bisogna però fare i conti col Psg.