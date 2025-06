Gruppo Cap al via ‘Hey planet’ | web magazine su innovazione sostenibilità e territori

Scopri 'Hey planet', il nuovo web magazine di Gruppo Cap dedicato a innovazione, sostenibilità e territori. Un punto di riferimento per chi desidera approfondire le strategie che plasmeranno il nostro futuro, con approfondimenti coinvolgenti e aggiornamenti costanti. Un viaggio nel cuore della transizione ecologica che unisce tecnologia, economia circolare e impegno sociale, contribuendo a costruire un domani più sostenibile e consapevole. È il primo passo verso un mondo migliore.

(Adnkronos) – Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, presenta 'Hey planet', il suo primo web magazine: un nuovo canale editoriale pensato per raccontare, in modo chiaro e coinvolgente, i temi centrali della transizione ecologica, dell'economia circolare, dell'innovazione tecnologica e dell'impatto sociale. Con una cadenza trimestrale,

