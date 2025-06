Grossi | l' Aiea può garantire che l' Iran non abbia l' atomica

L'Aiea, con le sue ispezioni approfondite sui siti nucleari, potrebbe offrire le garanzie necessarie per assicurare che l'Iran non sviluppi armi atomiche. Rafael Grossi, direttore generale dell'agenzia, sottolinea come una soluzione diplomatica sia possibile e rimane alla portata di un impegno politico deciso. La comunità internazionale resta vigile, sperando in un passo avanti che possa garantire stabilità e sicurezza globale.

Roma, 20 giu. (askanews) - Le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarebbero in grado di garantire che l'Iran non possa sviluppare un'arma nucleare: lo ha affermato il Direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, intervenuto alla riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'Onu. "Una soluzione diplomatica √® a portata di mano se c'√® la necessaria volont√† politica. Sono stati discussi gli elementi per un accordo. L'Aiea pu√≤ garantire, attraverso un sistema di ispezioni a tenuta stagna, che in Iran non verranno sviluppate armi nucleari", ha concluso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Grossi: l'Aiea pu√≤ garantire che l'Iran non abbia l'atomica

In questa notizia si parla di: aiea - garantire - iran - grossi

Questo personaggio, Rafael Mariano Grossi che è il capo dell'AIEA, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, è uno dei maggiori responsabili dell'attacco israeliano alle infrastrutture nucleari e al personale militare dell'Iran. L'attacco non sarebbe accadut Vai su Facebook

