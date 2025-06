Grey' s Anatomy Ellen Pompeo | Non sarei rimasta così a lungo se avessi voluto farmi amare dai critici

Ellen Pompeo, volto indimenticabile di Grey’s Anatomy, ha riflettuto sul suo lungo percorso che l’ha consacrata come la dottoressa Meredith Grey. Con una carriera che dura dal 2005, si chiede cosa significherebbe essere riconosciuta anche per altri ruoli, al di fuori del famoso medical drama. In Grey’s, si ha davvero l’opportunità di essere nominati…

L'attrice ha recentemente riflettuto sulla sua lunga permanenza nello show che ha consacrato di fatto la sua carriera in TV Ellen Pompeo sa bene che la maggior parte del pubblico la riconosce solo come la dottoressa Meredith Grey, il personaggio centrale di Grey's Anatomy che interpreta fin dal 2005, ma si chiede anche cosa significherebbe per lei essere riconosciuta per altri lavori. "In Grey's, si ha davvero l'opportunità di essere nominati solo nelle prime stagioni, e quindi quel periodo era chiaramente passato", ha l'attrice all'Hollywood Reporter. "Non desideravo quel tipo di riconoscimento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grey's Anatomy, Ellen Pompeo: "Non sarei rimasta così a lungo se avessi voluto farmi amare dai critici"

In questa notizia si parla di: grey - anatomy - ellen - pompeo

Morte di madre per Buffy, Hank in Breaking Bad, brutalità di Negan e sacrificio in Grey’s Anatomy - Durante il suo lungo percorso nelle serie TV, lo spettatore si trova di fronte a momenti indimenticabili, caratterizzati da una intensa brutalità e sacrifici profondi.

Grey's Anatomy, Ellen Pompeo: Non sarei rimasta così a lungo se avessi voluto farmi amare dai critici; Ellen Pompeo: La recitazione di Kate Winslet mi ha esclusa da Se mi lasci ti cancello; Ellen Pompeo: «Dopo 21 anni di Grey's Anatomy, cambio ruolo con una nuova serie».

Grey's Anatomy, Ellen Pompeo: "Non sarei rimasta così a lungo se avessi voluto farmi amare dai critici" - Ellen Pompeo sa bene che la maggior parte del pubblico la riconosce solo come la dottoressa Meredith Grey, il personaggio centrale di Grey's Anatomy che interpreta fin dal 2005, ma si chiede anche cos ... Da msn.com

Ellen Pompeo: "La recitazione di Kate Winslet mi ha esclusa da Se mi lasci ti cancello" - La star di Grey's Anatomy ha spiegato il motivo per cui è stata tagliata dal film di Michel Gondry scritto da Charlie Kaufman. Lo riporta msn.com