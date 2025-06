Gravina annuncia | Inter U23 in Serie C? C’è un interesse ecco qual è la scadenza

Il calcio italiano si prepara a una svolta: Gravina annuncia l’interessante possibilità di veder scendere in campo l'Inter U23 in Serie C, sfidando le convenzioni e aprendo nuove prospettive per il talent scouting e la crescita dei giovani. Con una scadenza importante alle porte, questa novità potrebbe cambiare le regole del gioco. Ma qual è il vero obiettivo dietro questa mossa? Scopriamolo insieme.

. Le parole del presidente della FIGC. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato la decisione della Covisoc di escludere la SPAL dal prossimo campionato di Serie C e si è soffermato sulla richiesta di iscrizione dell’ Inter presentando la propria U23 nel campionato di Lega Pro. Di seguito il comunicato dal sito ufficiale della federazione e le sue parole. Nel corso della riunione odierna, il Consiglio Federale ha deliberato la mancata concessione della Licenza Nazionale alla SPAL, determinando l’esclusione del club ferrarese dal campionato di Serie C 202526. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gravina annuncia: «Inter U23 in Serie C? C’è un interesse, ecco qual è la scadenza»

In questa notizia si parla di: serie - gravina - annuncia - inter

Gravina: «Complimenti al Napoli per lo Scudetto! Il duello con l’Inter ha nobilitato la Serie A» - Gabriele Gravina ha espresso i suoi complimenti al Napoli per lo storico scudetto, sottolineando come il duello con l’Inter abbia elevato il livello della Serie A.

L'annuncio di Marotta: "Ora é ufficiale: l'Inter avrà squadra U23 in serie C" Vai su Facebook

Gravina: Domani decreto sport e commissario. Poi la conferma dell'Inter U23; L'annuncio di Spalletti: Sono stato esonerato; Gravina: Acerbi-Spalletti, nessuna spaccatura. L'Inter ha fatto un percorso straordinario ma la Serie A….

Gravina: “Inter U23 in Serie C? So che c’è un interesse, tempo fino al 18 luglio” - Il presidente della FIGC ha commentato la decisione della Covisoc di escludere la SPAL dal prossimo campionato di Lega Pro ... Come scrive fcinter1908.it

FIGC - Gravina: "C'è interesse dell'Inter per la seconda squadra" - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai media dopo il consiglio federale che in attesa della formalizzazione delle domande di iscrizione delle società di Serie B alle quali è stato conc ... Scrive napolimagazine.com