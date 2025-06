Gravi rischi in Maremma | Tutti i comparti agricoli sono in grave difficoltà

La Maremma sta vivendo una crisi senza precedenti: tutti i comparti agricoli, dalla zootecnia all’olivicoltura, sono in grave difficoltà. La situazione, delineata dal presidente Cia Claudio Capecchi durante l’ultima riunione del Consiglio direttivo, preoccupa profondamente l’intera comunità agricola. Con il coinvolgimento di esperti e soci, si cerca di individuare soluzioni efficaci per salvare un settore fondamentale per il territorio e l’economia locale, perché è ora di agire con decisione.

Tutti i comparti agricoli sono in difficoltà: dalla zootecnia al cerealicolo, dal vitivinicolo all'ortofrutta, fino all'olivicoltura e all'ovicaprino. Non è un quadro rassicurante quello che ha tracciato il presidente Cia Claudio Capecchi durante la riunione del Consiglio direttivo dell'associazione. Alla riunione, oltre al presidente provinciale, erano presenti il direttore Enrico Rabazzi, il presidente regionale Valentino Berni e numerosi soci e tecnici, con il supporto del direttore regionale Giordano Pascucci, collegato in videoconferenza. Il focus principale dell'incontro è stato l'analisi della difficile situazione economica e strutturale dell'agricoltura maremmana, messa a dura prova da crisi internazionali, aumento dei costi di produzione e incertezze politiche.

