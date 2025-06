Grande opportunità per i giovani artisti Cristicchi torna a Musicultura

di sorprendere e ispirare nuove generazioni con la sua creatività. Musicultura si conferma ancora una volta come un trampolino di lancio fondamentale per i giovani talenti, offrendo loro la possibilità di emergere e lasciare il segno nel panorama musicale italiano. Un’occasione imperdibile per chi sogna di far ascoltare la propria voce al mondo.

"Musicultura è una grande opportunità per i giovani artisti". Nel 2005 Simone Cristicchi conquista il palco di Musicultura con “Studentessa universitaria”. Un momento cult nella storia del Festival che ha rivelato al grande pubblico il talento di un artista fuori dagli schemi. Sono passati vent'anni da quel primo, indimenticabile applauso: da lì è cominciato il volo di una delle voci più autentiche e libere della musica italiana, capace ancora oggi di emozionare e sorprendere. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Grande opportunità per i giovani artisti". Cristicchi torna a Musicultura

Dal 17 al 21 giugno torna a Macerata il Festival della Canzone Popolare e d'Autore: Musicultura. Tra gli ospiti: Cocciante, Capossela, Cristicchi, Tricarico, Ruggiero, Finardi e molti altri. In gara 8 giovani artisti per un premio da 20.000 euro allo Sferisterio.

Musicultura verso il gran finale. Simone Cristicchi e Niccolò Fabi illuminano le serate della Controra; Musicultura, stelle e giovani talenti. Arrivano Cocciante e Capossela; Audizioni Live 2025.