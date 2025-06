Grande Fratello Marco Bellavia parla di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che avevano promesso di aiutarlo

Marco Bellavia, protagonista indimenticabile della settima edizione del Gf Vip, torna a far parlare di sé con una frecciatina rivolta a Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due avevano promesso di sostenerlo dopo il suo abbandono precoce, ma le sue parole svelano un'altra realtà. Un gesto che scuote nuovamente le dinamiche del reality e mette in discussione le promesse non mantenute.

L'ex conduttore Marco Bellavia, tra i protagonista della settima edizione del Gf Vip, ha lanciato una frecciatina a Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che si erano resi disponibili ad aiutarlo dopo la travagliata esperienza nella Casa che lasciò dopo appena nove giorni. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Marco Bellavia parla di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che avevano promesso di aiutarlo

In questa notizia si parla di: marco - bellavia - sonia - bruganelli

Grande Fratello, Marco Bellavia parla di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che avevano promesso di aiutarlo; Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis vicini a Marco Bellavia: Lo aiuteremo; Sonia Bruganelli mostra cosa ha detto Sara Manfuso su Marco Bellavia: Ecco la donna di sani principi.

Marco Bellavia, Sonia Bruganelli asfalta Adriana Volpe/”Strumentalizzi fatti e persone di cui non ti importa” - Un post che non é piaciuto affatto all’opinionista in carica al Grande Fratello vip 7 e moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ... Scrive ilsussidiario.net

Sonia Bruganelli: “Ecco perché non ho salvato Marco Bellavia al GF Vip”/ Web attacca: è polemica! - Sonia Bruganelli nella bufera per non aver tutelato Marco Bellavia al Grande Fratello Vip: la replica alle accuse del web Sonia Bruganelli nella bufera per non aver tutelato Marco Bellavia al ... Segnala ilsussidiario.net