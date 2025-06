Grande festa allo Stadio del Rugby di Cesena per i 19 anni del Romagna Rfc

Una grande celebrazione ha animato lo Stadio del Rugby di Cesena per i 19 anni del Romagna Rfc, un evento che ha unito rugby, passione e spirito di squadra sotto il sole estivo. La partecipazione di club provenienti da tutta la Romagna ha reso questa giornata memorabile, rafforzando i legami e celebrando la crescita di una realtà che ormai è diventata simbolo di eccellenza sportiva regionale. Con entusiasmo e orgoglio, si è ufficialmente...

Una caldissima giornata di inizio estate ha fatto da sfondo alla festa per i 19 anni del Romagna Rfc, svoltasi il 19 giugno allo Stadio del Rugby di Cesena. Grande partecipazione da tutta la Romagna e di tutti i Club della Franchigia, che si sono riuniti in questa festa con cui si è ufficialmente.

