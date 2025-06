Grand Prix il nuovo film d’animazione di Waldemar Fast

Verrà presentato in anteprima come evento speciale alla 55° edizione del Giffoni Film Festival il 22 luglio Grand Prix, il nuovo film d'animazione diretto da Waldemar Fast, al cinema dall'11 settembre con Notorious Pictures. Un racconto avvincente che mescola azione e comicità sullo sfondo dell'universo delle corse su quattro ruote. A dare voce alla protagonista Edda, la giovane influencer Charlotte M, già protagonista di Charlotte M.: Il film – Flamingo Party e doppiatrice de Lo schiaccianoci e il Flauto Magico.

