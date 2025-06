Gran Bretagna via libera dei Comuni alla legge sul suicidio assistito | come e quando sarà possibile

Una svolta storica in Gran Bretagna: la Camera dei Comuni ha approvato la legge sul suicidio assistito, aprendo le porte a una nuova frontiera di diritti e scelte per i malati terminali. Con 314 voti favorevoli e 291 contrari, il provvedimento ora attende l'ultimo step per diventare legge ufficiale, promettendo un futuro in cui la libertà di decidere il proprio fine vita potrebbe diventare realtà. Ma come e quando questa normativa potrà essere applicata?

Svolta storica in Gran Bretagna: la Camera dei Comuni ha dato il via libera definitivo alla proposta di legge che legalizza il suicidio assistito. Il provvedimento – denominato Terminally Ill Adults (End of Life) Bill – è stato approvato venerdì 20 giugno con 314 voti favorevoli e 291 contrari (23 voti di scarto), al termine di un acceso dibattito che ha visto profonde spaccature bipartisan, sia tra i partiti che nell’opinione pubblica. Ora il testo passa alla Camera dei Lord, dove si prevede un iter più agevole. Pur potendo subire ulteriori modifiche, è improbabile che i Lord – non eletti – blocchino una legge già approvata dai membri eletti della Camera dei Comuni. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: gran - bretagna - libera - comuni

Gran Bretagna, Starmer riprende il controllo dei confini: “No a un’isola per stranieri” - Il governo laburista di Keir Starmer in Gran Bretagna ha introdotto nuove leggi sull'immigrazione, imponendo requisiti più rigorosi per l'assunzione di stranieri.

? Oggi e domani si vota per le elezioni amministrative in 126 Comuni in tutta Italia. Sei già andato a votare? #oggivotoLega Vai su Facebook

Gran Bretagna, via libera dei Comuni alla legge sul suicidio assistito: come e quando sarà possibile; Gb, via libera della Camera dei Comuni all'eutanasia; Via libera della Camera dei Comuni all'eutanasia in Gb.

Gra Bretagna, via libera della Camera dei Comuni all'eutanasia - La proposta di legge approvata è destinata a legalizzare per la prima volta in Gran Bretagna il diritto ... Segnala msn.com

In Gran Bretagna il suicidio assistito sta per diventare legge: la Camera ha dato il via libera decisivo - La legge prevede la possibilità di scegliere la morte amministrata dal servizio sanitario pubblico in caso di diagnosi di meno di 6 mesi di vita e previo parere medico; non serve il parere di un magis ... Si legge su msn.com