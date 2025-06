Graduatorie GPS e supplenze | chi dovrà essere cancellato per as 25 26

Le graduatorie GPS e supplenze sono strumenti fondamentali per garantire un'istruzione di qualità, ma chi dovrà essere cancellato per l'a.s. 2025/26? Con la ripubblicazione imminente delle GPS, è essenziale conoscere i criteri e le procedure di aggiornamento. Chi perderà il posto? Scopriamo insieme come si stanno preparando le autorità scolastiche per questa importante transizione. Leggi l'articolo completo su Orizzonte Scuola Notizie per restare sempre aggiornato.

Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) saranno ripubblicate prima delle operazioni di nomina per l'a.s. 202526. Chi sarà cancellato. L'articolo Graduatorie GPS e supplenze: chi dovrà essere cancellato per a.s. 2526 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

