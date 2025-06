Graduatorie ATA 24 mesi quando l’allegato G? In attesa della scelta delle 30 scuole

Se sei un aspirante ATA con 24 mesi di servizio e stai attendendo l’allegato G, sappi che la fase cruciale è ancora in corso. Dopo aver presentato la domanda entro il 19 maggio, resta da completare la scelta delle 30 scuole, elemento indispensabile per finalizzare la graduatoria. Scopri tutte le novità e i prossimi passi per assicurarti le supplenze e i ruoli che desideri, perché il percorso non è ancora finito.

Gli aspiranti ATA 24 mesi, le graduatorie utili per l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno e dei ruoli, hanno potuto presentare domanda entro il 19 maggio scorso. La domanda non si è però chiusa, o meglio, manca l'altra istanza relativa alla scelta delle scuole. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: graduatorie - mesi - scelta - scuole

Graduatorie ATA 24 mesi, chi presenta domanda di aggiornamento non è tenuto a dichiarare la CIAD - Entro le ore 14 del 19 maggio, il personale ATA con almeno 24 mesi di servizio nelle scuole statali ha l'opportunità di presentare domanda per essere inserito nelle graduatorie ATA 24 mesi.

Graduatorie ATA 24 mesi, Prossimo Step Allegato G per Scelta Scuole: Cosa Sapere -Tuttolavoro24.it Vai su Facebook

Graduatorie ATA 24 mesi, quando l’allegato G? In attesa della scelta delle 30 scuole; Graduatorie ATA 24 mesi, Prossimo Step Allegato G per Scelta Scuole: Cosa Sapere; ATA 24 mesi, allegato G e graduatorie provvisorie: le possibili tempistiche.

Graduatorie ATA 24 mesi, quando l’allegato G? In attesa della scelta delle 30 scuole - Gli aspiranti ATA 24 mesi, le graduatorie utili per l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno e dei ruoli, hanno ... Secondo orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi: scelta 30 scuole, allegato G, fino all’11 luglio. NOTA - Con nota del 20 giugno il Ministero dell’Istruzione e del merito informa che l’allegato G per la scelta delle scuole relative alle graduatorie ATA 24 mesi è disponibile fino all’11 luglio 2024. Si legge su orizzontescuola.it