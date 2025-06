Graduatorie ATA 2025 26 | disponibile l’allegato G online

Se sei un candidato delle graduatorie ATA 2025/26, è arrivato il momento di agire: dal 23 giugno 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso disponibile online l’Allegato G, lo strumento fondamentale per la scelta delle sedi. La procedura, riservata ai candidati di prima fascia nelle aree A e B, rappresenta un passaggio cruciale per il prossimo anno scolastico. Scopri come compilare correttamente la domanda e assicurati il posto che desideri!

Dal 23 giugno 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito attiva la procedura per la scelta delle sedi ATA tramite il modello Allegato G. La compilazione riguarda i candidati inseriti nelle graduatorie permanenti ATA di prima fascia per i profili dell’area A e B, in riferimento all’anno scolastico 20252026. L’invio dell’istanza avviene esclusivamente online, accedendo . Graduatorie ATA 202526: disponibile l’allegato G online . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

