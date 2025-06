Gra Bretagna via libera della Camera dei Comuni all' eutanasia

La Gran Bretagna si avvicina a un importante passo verso la legalizzazione dell’eutanasia, con l’approvazione di massima della Camera dei Comuni. Dopo un acceso dibattito e divisioni bipartisan, il testo ora passa alla Camera dei Lord, dove il consenso sembra ormai certo. Questo cambiamento segna una svolta cruciale nel dibattito sui diritti e le scelte individuali alla fine della vita in UK, aprendo nuove prospettive etiche e legislative.

L'iniziativa era già stata approvata in prima lettura dai deputati a novembre, ma c'erano state forti divisioni bipartisan. Ora il testo passa alla Camera dei Lord, dove il sì della maggioranza appare scontato.

In questa notizia si parla di: camera - bretagna - libera - comuni

