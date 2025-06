GPS prima fascia sostegno 2025 26 | chi ha conseguito TFA italiano può sostituire TFA estero e azzera la riserva NOTA MINISTERO

Se sei un professionista del sostegno e hai conseguito il TFA italiano, questa notizia è fondamentale: puoi ora sostituire il TFA estero e azzerare la riserva, come stabilito dalla nota ministeriale del 20 giugno 2025. Questa novità apre nuove opportunità per chi aspira a entrare nella prima fascia GPS nel prossimo biennio scolastico. Scopri tutti i dettagli e le opportunità che questa misura ti offre per il futuro della tua carriera.

Con nota del 20 giugno 2025 n. 140431 il Ministero applica l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla legge. 29 luglio 2024, n. 106 e fornisce le istruzioni operative agli Uffici Scolastici. L'articolo GPS prima fascia sostegno 202526: chi ha conseguito TFA italiano può sostituire TFA estero e azzera la riserva. NOTA MINISTERO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

