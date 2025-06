GPS GaE immissioni in ruolo e supplenze | parte la lunga estate dei precari QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Venerdì 20 giugno alle 15 | 00

L'estate si preannuncia calda per migliaia di precari della scuola, tra immissioni in ruolo, supplenze e questioni cruciali come GPS, GaE e algoritmi di assegnazione. È il momento di fare il punto e prepararsi alle scadenze imminenti che potrebbero cambiare il destino professionale di molti insegnanti. Non perdere l’appuntamento con il Question Time LIVE con Cozzetto (Anief) venerdì 23 giugno alle 15:00: un’occasione imperdibile per chiarire dubbi e scoprire le prossime mosse.

Per migliaia di precari l'estate significa una fase importante per la propria carriera professionale. Scioglimento delle riserve, elenchi aggiuntivi e algoritmo di assegnazione sono i temi caldi che caratterizzeranno le prossime settimane, con scadenze precise da rispettare per non perdere opportunità di lavoro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scioglimento riserva GPS, supplenze e ruoli 2025/26: inizia l’estate dei docenti precari. LE RISPOSTE AI QUESITI - L'estate dei docenti precari è ufficialmente iniziata, e con essa si apre un nuovo capitolo di speranze e incertezze per il futuro scolastico.

