Gossip su Nicolò Zaniolo presto papà l’indiscrezione bomba | La futura moglie Sara Scaperrotta è incinta

Stando a quanto riferisce l’esperto di gossip Alessandro Rosica, Nicolò Zaniolo, 25 anni e la fidanzata 27enne Sara Scaperrotta sarebbero in attesa del loro secondo figlio. Una notizia non ancora confermata ufficialmente. Il primo figlio, Tommaso, era arrivato nel 2021, in un momento di forte tensione tra i due. All’epoca, la loro relazione si era spezzata proprio nel periodo della gravidanza. Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta hanno un rapporto che dura ormai da tempo ma che è stato un continuo susseguirsi di alti e bassi. I due si sono messi insieme da giovanissimi ma dopo due anni di relazione nel 2021 si sono lasciati, quando l’influencer aveva scoperto di essere incinta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it