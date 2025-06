Gorgonzola | ciao maestra La città saluta Diamantina la sua casa era la scuola

Classe 1928, Diamantina Motta era molto più di un’ insegnante: era il cuore pulsante di generazioni di studenti che hanno scolpito il loro futuro tra le sue parole di saggezza e affetto. Con il suo sorriso, ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva della città, diventando simbolo di dedizione e passione per l’educazione. La sua partenza lascia un vuoto che nessuno potrà colmare, ma anche un’eredità di amore e insegnamenti senza tempo.

La scuola elementare di via Mazzini era stata la sua casa dal 1946 al 1987, i bambini la sua seconda grande famiglia, la fede una solida compagna di vita: se n’è andata a 97 anni "la Maestra" Diamantina Motta, un’istituzione per la città, per sempre nel cuore di chi, dietro i banchi, l’aveva conosciuta. Ci si prepara a dirle addio: i funerali si terranno alle 14.30 nella chiesa dei Santi Protaso e Gervasio. Classe 1928, Diamantina Motta era stata per tutta la vita maestra elementare. Generazioni di gorgonzolesi avevano ascoltato le sue spiegazioni dai banchi della scuola di via Restelli-Mazzini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it