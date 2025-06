Gombereto non dimentica Inaugura il parco intitolato a tre donne uccise dai nazifascisti

Gombereto non dimentica: domenica alle 17 si terrà l'inaugurazione di un parco giochi dedicato a tre donne coraggiose, vittime innocenti dei nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Un momento di memoria e rispetto, promosso dall’Associazione Paesana, per onorare il loro sacrificio e mantenere viva la storia di questa piccola frazione medievale. Un evento che invita tutta la comunità a riflettere e a ricordare, affinché il loro esempio non venga mai dimenticato.

Un evento importante si terrà a Gombereto, piccola e medievale frazione di Bagni di Lucca, domenica alle 17. Verrà, infatti, intitolato il parco giochi, gestito dalla locale Associazione Paesana, a tre donne: Tecla Bucchi di anni 8 e mesi 7, Vera Silvestri di anni 30 e Rita Silvestri di anni 36. Queste tre donne, tra cui una neonata, vittime di guerra, sono state uccise il 14 giugno del 1944 ed esattamente Tecla nei campi sotto Gombereto e Vera e Rita, due sorelle, sulla mulattiera che da Gombereto procedeva verso San Gemignano, vicino alla chiesina di San Giuseppe: uccise dalla mitragliatrice mg-42 tedesca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gombereto non dimentica. Inaugura il parco intitolato a tre donne uccise dai nazifascisti

In questa notizia si parla di: gombereto - donne - parco - intitolato

