Golf Scheffler inizia nel migliore dei modi al Travelers Spieth fuori per infortunio

Al Travelers Championship, uno dei tornei più prestigiosi del circuito, Scottie Scheffler e Austin Eckroat dominano la scena con prestazioni da sogno. Scheffler, il numero uno al mondo, apre il torneo con un giro senza bogey e sei birdie, mentre Eckroat fa il suo ingresso con un round impeccabile di 8 sotto, segnando tre birdie e un eagle. Mentre Spieth è out per infortunio, la competizione si infiamma, promettendo emozioni fino all’ultimo colpo. Seguono a stretto giro, sui...

Al Travelers Championship, storico torneo che si disputa dal 1952 e che mette in palio, essendo un Signature Event, 20 milioni di dollari e 700 punti FEdEx, Scottie Scheffler e Austin Eckroat guidano la classifica dopo una prima giornata in -8. Un giro in bogey free per Eckroat che porta a casa 3 birdie sulle prime e 3 birdie e un eagle sulle seconde mentre un solo bogey e 7 birdie e un eagle per il n.1 al mondo. Seguono a stretto giro, sui fairway del TPC River Highlands del Connecticut, Wyndham Clark, Rory McIlroy e Keagan Bradley, tutti e 3 a -6 dopo 18 buche in 64 colpi (il par del campo è 70). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Scheffler inizia nel migliore dei modi al Travelers. Spieth fuori per infortunio

