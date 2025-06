Golf femminile La thailandese Thitikul domina il primo round del Women’s PGA Championship Indietro Moresco

Il Women’s PGA Championship si anima a Frisco, Texas, con la sorprendente leadership della giovane thailandese Jeeno Thitikul, che domina il primo round con un brillante -4. La sua prestazione mette in luce un talento esplosivo, mentre le grandi favorite come Moresco arrancano alle sue spalle. Con un'atmosfera vibrante e molte sfide ancora da affrontare, il torneo promette emozioni da brivido fino alla conclusione. Chi riuscirà a conquistare il titolo?

Giornata movimentata in quel di Frisco, Texas, dove si sta giocando il Women's PGA Championship targato KPMG. La thailandese Jeeno Thitikul, 5 tornei vinti in carriera e 47 top 10s, si è presa la prima posizione con un primo round solido in -4. Seguono, a ruota, l'australiana Minjee Lee (-3) e un quartetto a -2 composto dalla giapponese Rio Takeda, le coreane Haeran Ryu e Somi Lee, e la statunitense Yealimi Noh. Prima europea nel leaderboard l'irlandese Leona Maguire, che ha chiuso in pari al par e domani scenderà in campo alle 13:44 ora texana. Benedetta Moresco, unico nome italiano nel field, si trova attualmente in T119 dopo un giro d'apertura in +6.

