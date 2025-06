Gol Danilo | l’ex difensore della Juve porta avanti il Flamengo! Zampata vincente del brasiliano e Chelsea ribaltato – VIDEO

Un gol di Danilo, ex difensore della Juventus, accende il Mondiale per Club: il Flamengo supera il Chelsea grazie a una zampata decisiva del brasiliano, ribaltando le sorti della partita. Questo emozionante incontro tra due grandi club tiene il pubblico con il fiato sospeso, dimostrando ancora una volta come il calcio possa regalare sorprese e momenti indimenticabili. La sfida continua a riservare colpi di scena, lasciando gli appassionati incantati e pronti a vivere ogni istante.

Gol Danilo: l'ex difensore della Juve porta avanti il Flamengo! Zampata vincente del brasiliano e Chelsea ribaltato al Mondiale per Club – VIDEO. In questi minuti si sta giocando il match valevole per la seconda giornata del gruppo D del Mondiale per Club tra Flamengo e Chelsea, probabilmente la sfida più attesa dell'intero girone.?????? Flamengo 2-1 Chelsea (Danilo 65') pic.twitter.com2UpdGGEr3I — JONERO??? (@JONERO10) June 20, 2025 I brasiliani hanno completato la rimonta sul club londinese grazie alla zampata sottoporta di Danilo: l'ex Juventus ha battuto Sanchez con una deviazione vincente da pochi passi, portando così avanti i rossoneri.

