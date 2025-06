Godiamoci il momento di Gout Gout, un evento che va oltre le semplici aspettative. Quando ho visto le immagini della Stawell Gift, inizialmente pensavo fosse l’ennesimo spettacolo di atleti superforti contro persone comuni agevolate. Ma questa gara non è solo una sfida tra campioni: come dice il sito ufficiale, è "la più antica e la più ricca"... e questa sua storia affascinante la rende unica nel suo genere.

La prima volta che ho visto le immagini della Stawell Gift le ho scambiate per l’ennesimo content trito e ritrito nel quale super-atleti sono sfidati nelle loro specialità da persone comuni a cui vengono concessi ampi vantaggi - polverizzati, di volta in volta, dalla genetica sovrumana dei campioni. Ma la Stawell Gift non è solo una gara serissima: è anche - cito testualmente il sito web ufficiale dell’evento - "la più antica e la più ricca in termini di montepremi gara di corsa a piedi su brevi distanze dell’Australia". Si tiene nel weekend pasquale da quasi 150 anni (la prima edizione risale addirittura al 1878, praticamente contemporanea a Wimbledon) nell’omonima cittadina di Stawell, nello stato di Victoria, a circa 300 chilometri a nord del capoluogo Melbourne. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com