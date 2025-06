Gli under 30 | | Più cultura ed eventi

Gli under 30 di Carpi si sono riuniti per condividere idee e passioni, affrontando due domande fondamentali: “Cosa può fare di più Carpi per i giovani?” e “Cosa possono fare i giovani carpigiani per la loro città?” Questi incontri, che coinvolgono ragazzi tra i 16 e i 29 anni, rappresentano un passo importante verso un percorso partecipativo che mira a costruire un futuro condiviso, stimolando il coinvolgimento attivo e la crescita della comunità.

'Cosa può fare di più Carpi per i giovani?' e 'cosa i giovani carpigiani possono fare per la loro città?': sono queste le due riflessioni su cui si sono confrontati i circa quaranta ragazzi e ragazze, tra i 16 e i 29 anni, che hanno accettato di mettersi in gioco per la loro città partecipando al laboratorio che si è svolto lo scorso 15 maggio alla Casa del Volontariato e che ha aperto il percorso partecipato verso il ' Forum giovani ' del prossimo autunno. All'incontro, aperto dall'assessora alle Politiche giovanili Serena Pedrazzoli e condotto dal facilitatore Alessandro Cattini, hanno partecipato soprattutto i più giovani, 1620 anni, in rappresentanza delle scuole superiori di Carpi, e delle associazioni culturali, di volontariato e sportive.

