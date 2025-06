Gli ultrà a processo in abbreviato Condannato il fratello di Luca Lucci 4 anni all’ex bodyguard di Fedez

Un’ondata di sentenze scuote il mondo del calcio e della tifoseria milanista. Tre figure di spicco della Curva Sud sono state condannate in abbreviato per gravi reati, tra cui associazione a delinquere, lesioni e resistenza. La vicenda coinvolge personaggi noti come Luca Lucci e Fedez, gettando un’ombra sul settore ultras. La legge si è fatta strada, ma le implicazioni sono ancora tutte da scoprire.

Tre dei maggiori rappresentanti del direttivo della Curva Sud del Milan sono stati condannati in abbreviato per associazione a delinquere finalizzata ai reati dei lesioni, percosse, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Christian Rosiello, ultrà milanista ed ex bodyguard di Fedez (non indagato), è stato condannato a 4 anni e 20 giorni. Condannato a 5 anni e 6 mesi Francesco Lucci, fratello dell'ex leader della Curva Sud rossonera Luca, e a 3 anni e 8 mesi Riccardo Bonissi. Le nuove condanne arrivano dopo quelle di due giorni fa per capi e sodali della Sud milanista e della Nord interista.

