Gli occhi del mondo sull' Iran e la Cina punta Taiwan Escalation di attività militari | Prove generali di unificazione

Mentre il mondo si concentra sulla crisi Iran-Israele, la Cina intensifica le sue esercitazioni militari intorno a Taiwan, segnando un possibile passo verso l’unificazione forzata. Con tensioni in costante aumento e segnali di un’attività preparatoria sempre più evidente, si prospetta un futuro incerto e complesso. La domanda che ora sorge spontanea è: quali saranno le conseguenze di questa escalation sulla stabilità globale?

Mentre il mondo guarda all’ultima grave crisi geopolitica Iran-Israele, la Cina continua ad affinare le prove generali per la presa di Taiwan con un’ attività militare in continua e costante crescita. Il tentativo di conquista con la forza «potrebbe essere imminente», ha ammonito il capo del Pentagono Pete Hegseth, nel suo recente intervento allo Shangri-la Dialogue di Singapore. Secondo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gli occhi del mondo sull'Iran, e la Cina punta Taiwan. Escalation di attività militari: "Prove generali di unificazione"

