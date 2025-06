Gli autisti dei bus in rivolta incrocio-trappola in Villa Reale | Siamo vittime del T-Red

Gli autisti degli autobus di Monza si trovano spesso in situazioni estreme, come quella all’incrocio di Villa Reale, vittime del temuto T red. Tra decisioni rapide e rischi elevati, sono chiamati a scegliere tra la sicurezza dei passeggeri e il rispetto delle regole, in un contesto che diventa una vera e propria trappola urbana. La loro prova di coraggio e professionalità evidenzia le sfide quotidiane di chi lavora sulla strada, un mestiere sotto pressione che merita attenzione e riconoscimento.

Monza – La strada a volte è molto trafficata. Il pullman arriva, la percorre a una media di 50 chilometri orari. È lungo 18 metri, pesa quasi trenta tonnellate. A bordo cu sono in media una cinquantina di persone. E il semaforo diventa giallo. Non rosso, basta il giallo, davanti al quale l'autista ha due opzioni: o inchioda, rischiando un tamponamento e di far cadere i passeggeri, per i cui infortuni ha la responsabilità. Oppure accelera e brucia il semaforo prima che scatti il rosso. Secondo il nuovo Codice della Strada, però, il giallo è sufficiente per far scattare la sanzione. Multa, perdita di punti sulla patente (6) e in prospettiva sospensione del documento di guida.