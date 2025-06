Gli architetti bacchettano Castelli | Una ricostruzione senza metodo

Gli architetti di Macerata puntano il dito contro le ricostruzioni senza metodo, a quasi nove anni dalle prime scosse che sconvolsero la regione. Con una formazione multidisciplinare e un'attenzione particolare alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale, si chiedono: è davvero questa la strada giusta? Il nuovo consiglio dell’Ordine fa il punto sulla situazione, evidenziando la necessità di approcci più consapevoli e strategici per restituire dignità alle nostre comunità .

"A quasi nove anni dalle prime scosse, sono diversi i dubbi e le perplessità che ci accompagnano in questo nostro percorso di architetti, avendo noi una formazione multidisciplinare, con grande attenzione verso l’aspetto della valorizzazione artistica, storica e culturale del nostro patrimonio". Il nuovo consiglio dell’ Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Macerata fa il punto sulla ricostruzione. "Siamo preoccupati per il destino del nostri borghi, degli aggregati edilizi, in pietra e mattone, spesso demoliti, al grido della "sicurezza prima di tutto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it