Gli ADA tornano con Rumore | il nuovo singolo dal sound ruvido e viscerale

Gli ADA tornano con un nuovo singolo carico di energia, dal sound ruvido e viscerale che scuote l'anima. Dopo “Sfortuna” e “Paranoia”, la band più autentica della scena underground italiana torna a far parlare di sé con “Rumore”, un viaggio intenso nel caos e nella consapevolezza. Disponibile in streaming da venerdì 20 giugno, “Rumore” promette di scuotere gli ascoltatori e lasciarli senza fiato.

