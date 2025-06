Giustizia e sicurezza al centro di un dibattito pubblico alla Camera di commercio di Chieti

Un dibattito acceso e ricco di spunti, in cui si discuterà delle sfide e delle opportunità per garantire giustizia e sicurezza nel nostro territorio. L’evento, promosso dalla Camera di Commercio di Chieti, rappresenta un’occasione importante per coinvolgere cittadini, professionisti e istituzioni in un confronto costruttivo. Non mancate: è fondamentale ascoltare tutte le voci per costruire un futuro più sicuro e giusto per tutti.

Si terrà oggi, 20 giugno, alle ore 18.30 nella sala “Cascella” della Camera di Commercio di Chieti, l’iniziativa pubblica “Giustizia è Sicurezza”, organizzata dal dipartimento regionale Giustizia di Fratelli d’Italia, coordinato dall’avvocato Luigi Comini. Nel corso dell’incontro, aperto al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Giustizia e sicurezza al centro di un dibattito pubblico alla Camera di commercio di Chieti

In questa notizia si parla di: giustizia - sicurezza - camera - commercio

11 giugno, la data ‘nera’ per la giustizia italiana: al voto assieme separazione delle carriere e dl Sicurezza - L'11 giugno segna una data cruciale per la giustizia italiana, caratterizzata da un risultato elettorale infausto.

ULTIM’ORA La Camera ha dato il via libera definitivo al dl Sicurezza che introduce nuovi reati e aggravanti Dalla stretta su manifestazioni, occupazioni e blocchi stradali, al divieto di commercio della cannabis-light (anche gli estratti) fino alle tutele per agenti: t Vai su Facebook

Giustizia e sicurezza al centro di un dibattito pubblico alla Camera di commercio di Chieti; Donna rapinata condivide foto dell'aggressore (straniero). Spedizione punitiva contro un migrante: insulti, pu; Sicurezza, il decreto è legge tra le proteste: 14 nuovi reati e nove aggravanti. Ecco tutte le novità.

Giustizia: Camera commercio Catanzaro, sostegno a Gratteri - "La Camera di Commercio di Catanzaro, nelle persone del Commissario straordinario Daniele Rossi e del segretario generale Bruno Calvetta, ribadisce, come reso noto nelle scorse settimane ... Si legge su ansa.it

Commissioni Camera concludono l'esame del ddl Sicurezza - Le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera hanno concluso l'esame del disegno di legge Sicurezza. Secondo msn.com